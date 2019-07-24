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عقوبة نادرة لميسي.. وغرامة مالية "مضحكة"

24
JULY
2019
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لن يشارك ليونيل ميسي في أولى مباريات منتخب الأرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، وسيدفع غرامة مالية قدرها 1500 دولار، حسبما قال اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول).
 
وأضاف أن قراره جاء بعد حصول "البرغوث" على البطاقة الحمراء خلال مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث ببطولة "كوبا أميركا" أمام تشيلي في 6 يوليو.
 
وربما تثير الغرامة سخرية كثيرين بمن فيمهم ميسي نفسه، بالنظر إلى قيمتها الزهيدة بالنسبة للاعب يتقاضى الملايين شهريا.
 
 وطرد ليونيل ميسي في الدقيقة 37 من عمر المباراة بعد مشادة مع لاعب منتخب تشيلي، غاري ميدل، الذي تلقى البطاقة الحمراء أيضا.
 
 ومن المقرر أن تنطلق تصفيات مونديال 2022 في مارس من العام المقبل.
 
لم يشر قرار الكونميبول إلى الهجوم الذي شنه ميسي على المنظمة الكروية القارية، بعدما كان قد صرح بأن مسؤولي اتحاد أميركا الجنوبية "فاسدون"، حرموا فريقه من التأهل لنهائي كوبا أميركا، في تبريره للخسارة من البرازيل في نصف النهائي.
 
لكن ميسي اعتذر للكونميبول في وقت لاحق على تصريحاته.
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