براءة رونالدو!

A + A -

لن يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، أية اتهامات بشأن قضية الاعتداء الجنسي الذي اتهمته به إحدى الفتيات في الولايات المتحدة قبل 10 سنوات.

فوفقا لصحيفة "صن" الإنجليزية، أعلن المحامون أن اللاعب لن يواجه أية اتهامات في القضية المثارة ضده منذ عشر سنوات.

واتهمت فتاة تدعى كاثرين مايورجا، رونالدو باغتصابها في لاس فيغاس عام 2009، داخل أحد الفنادق.

وقدمت الفتاة بلاغا للشرطة عام 2009، زعمت خلاله أنها ضحية لاعتداء جنسي من جانب رونالدو، إلا أن السلطات الأمريكية أغلقت القضية بسبب عدم وجود دليل ملموس.

وخلال العام الماضي، عادت القضية من جديد على الساحة وتم توجيه الاتهام لكريستيانو رونالدو، قبل أن يتم إسقاط القضية بشكل نهائي لعدم القدرة على إثبات هذه المزاعم.