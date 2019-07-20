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بطولة آسيا للشابات في كرة اليد: فوز لبنان على الهند يقربه من بطولة العالم

20
JULY
2019
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 حقق منتخب لبنان للشابات في كرة اليد، فوزا مستحقا على نظيره الهندي، بفارق 10 أهداف وبنتيجة (37-27)، في المباراة التي أقيمت بينهما في قاعة حاتم عاشور ببيروت، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية في بطولة آسيا الـ15 للشابات في كرة اليد، والمؤهلة إلى بطولة العالم 2020 في رومانيا.

وكان حفل الافتتاح، قد بدأ مع دخول المنتخبات المشاركة ثم النشيد الوطني، فكلمة رئيس اللجنة المنظمة عبدالله عاشور ألقاها نائبه عبدالله عساف، الذي رحب بالضيوف في بلدهم الثاني لبنان، "بعزيمة الانتصار بالروح الرياضية في البطولة الآسيوية".

وتابع: "الاتحاد اللبناني برئاسة عبدالله عاشور أخذ على عاتقه أن لا يوفر جهدا في رفع مستوى كرة اليد اللبنانية، وذلك من خلال المشاركة في البطولات الخارجية الآسيوية، ودعم منتخبات الفئات العمرية، كما اتخذ القرار بالتركيز على الجيل الجديد لرفع مستوى اللعبة، على أمل أن تتوج هذه الجهود بالوصول إلى بطولة العالم".

ثم تحدث نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ممثل الاتحاد الآسيوي بدر الذياب، الذي نقل تحيات رئيس الاتحاد الدولي حسن مصطفى ونظيره في الاتحاد الآسيوي الشيخ أحمد الفهد الصباح، مشيرا إلى أن "هذا التجمع الآسيوي ما هو إلا محبة وسلام بين الدول، بهدف التأكيد على أن قارة آسيا وصلت إلى مرحلة عالية المستوى وقادرة على الظهور بصورة رائعة في المحافل الدولية".

بعدها، أعلن عاشور افتتاح البطولة، فأقيمت مبارات المنتخبين اللبناني والهندي والتي فاز بنتيجتها الأول، وحاصدا النقاط الثلاث متساويا مع اليابان في صدارة المجموعة، بينما حصل كل من المنتخبين الهندي والأوزبكستاني على نقطة واحدة في المركزين الثالث والرابع تواليا.

وعانى منتخب الأرز كثيرا في الشوط الأول، ولم يستطع توسيع الفارق، إذ أن منافسه كان قويا على الصعيد الدفاعي، حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول حين تقدم صاحب الأرض بفارق هدف (18- 17).

وواصل لبنان أفضيلته مع بداية الشوط الثاني في ظل تألق حارسة مرماه كاتارينا، فوسع الفارق إلى 4 أهداف (24- 20) في الدقيقة العاشرة، ثم إلى 6 أهداف (27- 21) في الدقيقة 17، ليحسم أولى مبارياته في البطولة الآسيوية لمصلحته (37- 27)، قبل مواجهته المرتقبة أمام أوزبكستان بعد غد الإثنين.

وكانت أفضل مسجلة في المباراة لاعبة لبنان يلينا برصيد 11 هدفا، بينما كانت آشا الأفضل من الهند بـ8 أهداف.

قاد اللقاء الحكمان إينها لي وجويل لي من كوريا الجنوبية.

اليابان - أوزبكستان

وضمن المجموعة نفسها، حقق المنتخب الياباني فوزا كبيرا على نظيره الأوزبكستاني بفارق 14 هدفا وبنتيجة (38- 24).

ورغم البداية القوية بين المنتخبين، إذ تعادلت النتيجة أكثر من مرة (2- 2) ثم (4- 4) في الدقيقة العاشرة، تسلم المنتخب "الأرزق" زمام الأمور وفرض سيطرته موسعا الفارق إلى 5 أهداف في منتصف الشوط الأول، الذي أنهاه لمصلحته (18- 11).

وأجرى المدير الفني للمنتخب الياباني آراي شوتا تبديلات عدة في الشوط الثاني، مستفيدا من الفارق المريح، بينما بدا المنتخب الأوزكستاني في حال ضياع، لتنتهي المباراة بفوز اليابان (38- 24).

وكانت أفضل مسجلة في المباراة لاعبة أوزبكستان مادينا خودويكولوفا برصيد 10 أهداف، بينما كانت يوغي هاروكا الأفضل من اليابان بـ7 أهداف.

قاد المباراة الحكمان العراقيان خالد حسين وفضل عمراني.

مباريات الأحد

وتقام غدا مبارتان في المجموعة الأولى:

- الصين - كازاخستان الساعة 17,00.
- كوريا الجنوبية - الصين تايبيه الساعة 19,00.

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