لبنان يستهل مشواره الآسيوي في كرة اليد أمام الهند

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يستهل المنتخب اللبناني (المضيف) مشواره في بطولة آسيا الـ 15 للشابات في كرة اليد، المؤهلة إلى بطولة العالم – رومانيا 2020، أمام نظيره الهندي، عند الساعة 19:00 من مساء السبت 20 تموز الحالي، في قاعة حاتم عاشور، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وهذه المشاركة هي الأولى لمنتخب "الأرز" في البطولة القارية، التي تُقام على أرضه، وسط إصرار لاعباته على تحقيق نتيجة مشرّفة وبلوغ بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، علماً أنّ المهمة لن تكون سهلة، لكنها غير مستحيلة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أنهت كل الأمور اللوجستية، مع تأهيل القاعة لتصبح بمواصفات دولية (تكييف، أرضية، مواقف سيارات، إضاءة...)، في ظل متابعة يومية من رئيس الاتحاد عبدالله عاشور والأمين العام جورج فرح والأعضاء وكافة اللجان.

وتسبق مباراة لبنان والهند مواجهة تجمع بين المنتخبين الياباني والأوزبكستاني عند الساعة 16:30، يليها حفل الافتتاح، بحضور فاعليات آسيوية.

دعوة عامة لدعم المنتخب

من جهة ثانية، دعا الاتحاد اللبناني لكرة اليد الشخصيات والفاعليات الرياضية والاجتماعية، بالإضافة إلى الجماهير اللبنانية ورجال الصحافة والإعلام وكل عشاق الرياضة إلى مواكبة المنتخب في البطولة من أرض الملعب في مشواره الآسيوي المرتقب، ودعمه في طريقه لتحقيق حلم الوصول إلى بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخه، علماً أنّ الدخول سيكون مجانياً.

برنامج يوم السبت (المجموعة الثانية):

اليابان – أوزبكستان 16:30

لبنان – الهند 19:00