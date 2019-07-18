القبض على تريزيغيه.. وعقوبة قاسية بانتظاره!

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ألقت الشرطة الإيطالية القبض على نجم كرة القدم الفرنسية السابق دافيد تريزيغيه، بعد أن ثبت قيادته للسيارة وهو في حالة سكْر شمالي البلاد.

وقالت صحيفة “لا ريببليكا” الإيطالية أن تريزيغيه كان عائدا من منطقة مونفورتي دالبا إلى تورينو، بعد أن التقى الأرجنتيني ماورو كامورانيزي زميله السابق في يوفنتوس الإيطالي، حيث شاركا في مهرجان لتذوق النبيذ.

ولدى قيادته السيارة ليلا، أوقفت الشرطة سيارة تريزيغيه الذي بدا مخمورا، وتعامل بأسلوب غير لائق مع رجال الأمن حسب الصحيفة.

ورفض تريزيغيه (41 عاما) الخضوع لاختبار الكحوليات، وهو إجراء تتخذه الشرطة في مثل هذه الحالات، وتحدث بصوت مرتفع مع الضباط، لكن بعد فترة نجح وكيله في إقناعه بخوض الاختبار، الذي كشف تعاطيه كمية أكبر بكثير من المسموح بها أثناء القيادة.

وسحبت الشرطة رخصة اللاعب المتوج بكأس العالم، إلا أنه قد يواجه عقوبة قاسية بسبب تعامله المسيء مع رجال الشرطة، حسب “لا ريببليكا”.



