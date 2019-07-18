living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نيمار يعرض نفسه على مانشستر يونايتد و3 أندية تدخل المنافسة

18
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" مفاجأة كبيرة بعد أن أكدت على تواصل وكيل نيمار مع مانشستر يونايتد وسعيه لعرض النجم البرازيلي على الشياطين الحمر.
 
وبحسب الصحيفة فإن نيمار بات يسعى للبحث عن فرص جديدة بعد أن اقتنع بصعوبة الانتقال لبرشلونة حيث لا يرغب اللاعب بالبقاء في باريس ولم يعد راضياً على تحول تركيز الفريق على نجومية كيليان مبابي.
 
ويواجه نيمار مشكلة وحيدة بخيار مانشستر ترتبط بعدم تأهل الفريق للعب بدوري الأبطال حيث لا يرغب اللاعب بالتواجد ببطولة الدوري الأوروبي بل يطمح للبحث عن لقب شخصي ثانٍ له بالبطولة بعد فوزه بها مع برشلونة موسم 2014\2015.
 
الصحيفة الكتالونية قالت أن مانشستر يونايتد ليس الخيار الوحيد أمام نيمار حالياً حيث مازالت الفرصة متاحة للانتقال ليوفنتوس أو ريال مدريد أو بايرن ميونيخ مشيرة لوجود اهتمام فعلي من هذه الفرق بالنجم البرازيلي.
 
وأكد مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل على قرب رحيل اللاعب بالقول "أعرف من قبل بداية كوبا أمريكا أنه يرغب بالرحيل عن سان جيرمان، الأمر يتعلق به وبالنادي".
 
وانتقل نيمار إلى النادي الباريسي عام 2017 ورغم البداية الجيدة إلا أن الأمور بدأت تتأزم بالنصف الثاني من الموسم الماضي بعد أن تعرض اللاعب لإصابة غيبته عن الفترة الحاسمة من الموسم إضافة لتورطه بضرب مشجع بعد خسارة الفريق لنهائي كأس فرنسا قبل أن يقع ضحية فضيحة جديدة بعد أن اتهمته فتاة بالاعتداء عليها وهو ما جعل من سان جيرمان مقتنعاً بفكرة التخلي عنه هذا الصيف بحسب ما أشار المدير الرياضي ليوناردو.
Eurosport
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout