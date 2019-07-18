نيمار يعرض نفسه على مانشستر يونايتد و3 أندية تدخل المنافسة

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فجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" مفاجأة كبيرة بعد أن أكدت على تواصل وكيل نيمار مع مانشستر يونايتد وسعيه لعرض النجم البرازيلي على الشياطين الحمر.

وبحسب الصحيفة فإن نيمار بات يسعى للبحث عن فرص جديدة بعد أن اقتنع بصعوبة الانتقال لبرشلونة حيث لا يرغب اللاعب بالبقاء في باريس ولم يعد راضياً على تحول تركيز الفريق على نجومية كيليان مبابي.

ويواجه نيمار مشكلة وحيدة بخيار مانشستر ترتبط بعدم تأهل الفريق للعب بدوري الأبطال حيث لا يرغب اللاعب بالتواجد ببطولة الدوري الأوروبي بل يطمح للبحث عن لقب شخصي ثانٍ له بالبطولة بعد فوزه بها مع برشلونة موسم 2014\2015.

الصحيفة الكتالونية قالت أن مانشستر يونايتد ليس الخيار الوحيد أمام نيمار حالياً حيث مازالت الفرصة متاحة للانتقال ليوفنتوس أو ريال مدريد أو بايرن ميونيخ مشيرة لوجود اهتمام فعلي من هذه الفرق بالنجم البرازيلي.

وأكد مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل على قرب رحيل اللاعب بالقول "أعرف من قبل بداية كوبا أمريكا أنه يرغب بالرحيل عن سان جيرمان، الأمر يتعلق به وبالنادي".

وانتقل نيمار إلى النادي الباريسي عام 2017 ورغم البداية الجيدة إلا أن الأمور بدأت تتأزم بالنصف الثاني من الموسم الماضي بعد أن تعرض اللاعب لإصابة غيبته عن الفترة الحاسمة من الموسم إضافة لتورطه بضرب مشجع بعد خسارة الفريق لنهائي كأس فرنسا قبل أن يقع ضحية فضيحة جديدة بعد أن اتهمته فتاة بالاعتداء عليها وهو ما جعل من سان جيرمان مقتنعاً بفكرة التخلي عنه هذا الصيف بحسب ما أشار المدير الرياضي ليوناردو.