أتلتيكو مدريد يتعاقد مع المدافع الإنجليزي تريبيير 3 مواسم

A + A -

أعلن أتلتيكو مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع مدافع توتنهام ومنتخب إنجلترا كيران تريبيير لمدة 3 مواسم.

وقال النادي الإسباني في بيان له: "أتلتيكو مدريد وتوتنهام توصلا إلى اتفاق بخصوص انتقال اللاعب الإنجليزي. المدافع الأيمن وقع عقدا يربطه بالنادي في المواسم الثلاثة المقبلة".

ولم يكشف أتلتيكو مدريد عن قيمة الصفقة، بيد أن وسائل الإعلام الإسبانية قدرتها بـ22 مليون يورو.



واكتفى النادي الإسباني بإضافة "المدافع الإنجليزي انضم إلى صفوف النادي بعدما اجتاز الفحص الطبي بنجاح".

وواصل أتلتيكو مدريد تعزيز خط دفاعه بعد تعاقده مع المدافع الأيسر البرازيلي رينان لودي، وذلك بعد رحيل مدافعيه الدوليين قائده الأوروغوياني دييغو غودين (إنتر ميلان الإيطالي) والفرنسي لوكاس هرنانديز (بايرن ميونيخ الألماني) والبرازيلي فيليبي لويس.

ولم يبق أمام أتلتيكو مدريد سوى الإعلان الرسمي عن ضمه قطب دفاع إسبانيول برشلونة ماريو هيرموسو لإنهاء تعزيزاته الدفاعية للموسم المقبل.