living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غريزمان يكشف عن رأيه في ميسي..

16
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشاد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي خاض الإثنين، أولى تمارينه مع برشلونة الإسباني المنتقل إليه من غريمه أتلتيكو مدريد، بزميله الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي، معتبرا إياه "وجه كرة القدم" في مقابلة مع تلفزيون النادي الكاتالوني.

وقال غريزمان الذي انتقل الأسبوع الماضي إلى برشلونة بعدما دفع البند الجزائي في عقده مع أتلتيكو وقدره 120 مليون يورو، أنه "بالنسبة لي، هو الرقم 1، مثل ليبرون (جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز الحالي) في كرة السلة. ليبرون هو وجه كرة السلة، الدوري الأميركي للمحترفين، مثل ميسي الذي يعتبر وجه كرة القدم".

واعتبر بطل مونديال 2018 في مقابلته التي تبث مساء الثلاثاء، أن قائد النادي الكاتالوني "شيء مختلف، إنه موهبة لا نراها سوى كل 30 عاما أو حتى أكثر من ذلك"، مضيفا "سنستمتع بالتأكيد في الملعب وخارجه. لهذا السبب أنا جئت، من أجل تقديم المساعدة بقدر الإمكان في الملعب وخارجه".

ولم يكن انتقال المهاجم الفرنسي إلى بطل "لا ليغا" سلسا على الإطلاق، إذ تم دون مباركة فريقه السابق أتلتيكو الذي يعتزم رفع مسألة التعاقد معه الى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأنه اعتبر أن المبلغ الذي دفع لفك ارتباطه به لم يكن كافيا.

وسارع أتلتيكو الجمعة إلى الاعتراض بعد إعلان برشلونة رسميا ضم غريزمان بعقد يمتد حتى عام 2024 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في العقد الذي كان يربطه بنادي العاصمة، مؤكدا في بيان "من الواضح أن الاتفاق المبرم بين اللاعب ونادي برشلونة قد حصل قبل أن يتم تخفيض الشرط الجزائي من 200 إلى 120 مليون يورو" في الأول من يوليو الحالي.

واعتبر أتلتيكو أنه "لذلك فإن المبلغ الذي تم إيداعه الجمعة لدى الرابطة الإسبانية لكرة القدم من طرف محامي اللاعب الفرنسي غير كاف"، مشيرا إلى أنه يعتقد "أن فسخ العقد تم قبل نهاية الموسم بسبب الوقائع والأفعال والمظاهرات التي قام بها اللاعب".

لكن كل هذا الجدل، لا يؤثر على غريزمان الذي كان مرتبطا بأتلتيكو حتى 2023، إذ بدأ الاستعداد الجدي لمغامرته مع العملاق الكاتالوني بالسفر مع زملائه الجدد إلى اليابان من أجل جولة آسيوية يتواجه خلالها بطل إسبانيا مع تشلسي الإنجليزي في 23 الشهر الحالي، وبعدها بأربعة أيام مع النادي الياباني فيسيل كوبي الذي يدافع عن ألوانه نجمه السابق أندريس إنييستا.

وأكد غريزمان "أني أتطلع بفارغ الصبر للعب أمام جمهوري الجديد. أعتقد أنهم يعرفونني أصلا، أنا الذي يعطي كل شيء على أرض الملعب، وسنستفيد جميعا دون شك من هذا الأمر".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout