غريزمان يكشف عن رأيه في ميسي..

أشاد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي خاض الإثنين، أولى تمارينه مع برشلونة الإسباني المنتقل إليه من غريمه أتلتيكو مدريد، بزميله الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي، معتبرا إياه "وجه كرة القدم" في مقابلة مع تلفزيون النادي الكاتالوني.

وقال غريزمان الذي انتقل الأسبوع الماضي إلى برشلونة بعدما دفع البند الجزائي في عقده مع أتلتيكو وقدره 120 مليون يورو، أنه "بالنسبة لي، هو الرقم 1، مثل ليبرون (جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز الحالي) في كرة السلة. ليبرون هو وجه كرة السلة، الدوري الأميركي للمحترفين، مثل ميسي الذي يعتبر وجه كرة القدم".

واعتبر بطل مونديال 2018 في مقابلته التي تبث مساء الثلاثاء، أن قائد النادي الكاتالوني "شيء مختلف، إنه موهبة لا نراها سوى كل 30 عاما أو حتى أكثر من ذلك"، مضيفا "سنستمتع بالتأكيد في الملعب وخارجه. لهذا السبب أنا جئت، من أجل تقديم المساعدة بقدر الإمكان في الملعب وخارجه".

ولم يكن انتقال المهاجم الفرنسي إلى بطل "لا ليغا" سلسا على الإطلاق، إذ تم دون مباركة فريقه السابق أتلتيكو الذي يعتزم رفع مسألة التعاقد معه الى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأنه اعتبر أن المبلغ الذي دفع لفك ارتباطه به لم يكن كافيا.

وسارع أتلتيكو الجمعة إلى الاعتراض بعد إعلان برشلونة رسميا ضم غريزمان بعقد يمتد حتى عام 2024 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في العقد الذي كان يربطه بنادي العاصمة، مؤكدا في بيان "من الواضح أن الاتفاق المبرم بين اللاعب ونادي برشلونة قد حصل قبل أن يتم تخفيض الشرط الجزائي من 200 إلى 120 مليون يورو" في الأول من يوليو الحالي.

واعتبر أتلتيكو أنه "لذلك فإن المبلغ الذي تم إيداعه الجمعة لدى الرابطة الإسبانية لكرة القدم من طرف محامي اللاعب الفرنسي غير كاف"، مشيرا إلى أنه يعتقد "أن فسخ العقد تم قبل نهاية الموسم بسبب الوقائع والأفعال والمظاهرات التي قام بها اللاعب".

لكن كل هذا الجدل، لا يؤثر على غريزمان الذي كان مرتبطا بأتلتيكو حتى 2023، إذ بدأ الاستعداد الجدي لمغامرته مع العملاق الكاتالوني بالسفر مع زملائه الجدد إلى اليابان من أجل جولة آسيوية يتواجه خلالها بطل إسبانيا مع تشلسي الإنجليزي في 23 الشهر الحالي، وبعدها بأربعة أيام مع النادي الياباني فيسيل كوبي الذي يدافع عن ألوانه نجمه السابق أندريس إنييستا.

وأكد غريزمان "أني أتطلع بفارغ الصبر للعب أمام جمهوري الجديد. أعتقد أنهم يعرفونني أصلا، أنا الذي يعطي كل شيء على أرض الملعب، وسنستفيد جميعا دون شك من هذا الأمر".