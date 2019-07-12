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ريال مدريد في ورطة بسبب أسعار لاعبيه المتدنية بعد موسم كارثي

12
JULY
2019
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انخفضت القيمة السوقية للويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني بشكل ضخم، وذلك حسب موقع "ترانسفيرماركت" المختص بتقيم اللاعبين.

بشكل عام انخفضت قيمة لاعبي النادي الملكي بعد موسم كارثي ودع خلاله دوري أبطال أوروبا من دور 16 على يد أياكس أمستردام الهولندي، بالإضافة إلى أنه ابتعد عن المنافسة بالدوري منذ الجولات الأولى.

وكانت القيمة السوقية للدولى الويلزي تقدر بـ90 مليون يورو، ولكن بعد الموسم المنصرم انخفض قيمته بنسبة 33.3% لتصبح 60 مليون يورو.وأدى هذا الانخفاض في قيمة بيل إلى إنزاله من مكانه كثاني أغلى لاعب في تشكيل ريال مدريد إلى الرابع بجوار كل من توني كروس، وإيسكو، وماركو أسينسيو، ولوكا يوفيتش، وكاسيميرو.

من بين زملائه في الفريق، انخفضت قيمة مارسيلو من 60 مليون إلى 25 مليون، ليكون أكبر انخفاض بقيمة لاعب في فريق بأكثر من 50%.

وبشكل عام ، يعد انخفاض قيمة بيل هو خامس أكبر انخفاض في القيمة السوقية مسجلة في أرقام بموقع "ترانسفيرماركت".إلى جانب العمر، يعد أداء اللاعب عاملاً رئيساً في حسابات تقيم اللاعبين، وبالتأكيد هذا العامل لا ينصب لصالح لبيل.

بعد عودة زين الدين زيدان كمدرب لريال مدريد في مارس، تراجع وقت لعب بيل إلى 48٪ فقط من إجمالي الوقت في مباريات الميرنغي تحت قيادة الفرنسي، بالإضافة إلى فشله حتى في دخول تشكيل الفريق بآخر ثلاث مباريات من الموسم.

وحسب بعض التقارير فإن قيمة 60 مليون يورو تعد أكثر من القيمة الفعلية لبيل حيث يقدرون قيمته بين 40 إلى 50 مليون يورو وبحد أقصى تصل إلى 52 مليون.

 

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