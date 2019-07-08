ويمبلدون.. نادال يتأهل إلى ربع النهائي

بلغ الإسباني رافاييل نادال المصنف ثالثا الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزه السهل على البرتغالي جواو سوزا 6-2 و6-2 و6-2 الإثنين في ثمن النهائي.

وهذه المرة الـ39 التي يبلغ فيها نادال ربع نهائي إحدى بطولات "الغراند سلام" في مسيرته الاحترافية المتوجة بـ18 لقبا كبيرا آخرها في رولان غاروس الشهر الماضي، والسابعة في ويمبلدون.

واحتاج نادال إلى ساعة و45 دقيقة لتحقيق الفوز الثالث على سوزا في 3 مواجهات بينهما.

ويلتقي نادال في الدور المقبل مع أحد الأميركيين سام كويري أو تينيس ساندغرين اللذين يلتقيان لاحقا.

وتوج "الماتادور" بلقب ويمبلدون عامي 2008 و2010 بعد إحرازه رولان غاروس أيضا في المرتين، وسيحاول هذا العام تحقيق ثنائية البطولتين في عام واحد للمرة الثالثة في مسيرته ومعادلة إنجاز السويدي بيورن بورغ (1978، 1979 و1980).

وبلغ الإسباني الآخر روبرتو باوتيستا أغوت الدور ربع النهائي في ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بفوزه على الفرنسي بونوا بير 6-3 و7-5 و6-2 في ساعة و52 دقيقة.

وهو الفوز السابع لباوتيستا على بير في سبع مواجهات بينهما حتى الآن.

وكان باوتيستا بلغ الدور ذاته في بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع العام الحالي.

ويلتقي باوتيستا (31 عاما) في الدور المقبل مع الكندي ميلوش راونيتش وصيف بطل نسخة 2016 أو الأرجنتيني غيدو بيا.