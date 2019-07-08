living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ويمبلدون.. نادال يتأهل إلى ربع النهائي

8
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بلغ الإسباني رافاييل نادال المصنف ثالثا الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزه السهل على البرتغالي جواو سوزا 6-2 و6-2 و6-2 الإثنين في ثمن النهائي.

وهذه المرة الـ39 التي يبلغ فيها نادال ربع نهائي إحدى بطولات "الغراند سلام" في مسيرته الاحترافية المتوجة بـ18 لقبا كبيرا آخرها في رولان غاروس الشهر الماضي، والسابعة في ويمبلدون.

واحتاج نادال إلى ساعة و45 دقيقة لتحقيق الفوز الثالث على سوزا في 3 مواجهات بينهما.

ويلتقي نادال في الدور المقبل مع أحد الأميركيين سام كويري أو تينيس ساندغرين اللذين يلتقيان لاحقا.

وتوج "الماتادور" بلقب ويمبلدون عامي 2008 و2010 بعد إحرازه رولان غاروس أيضا في المرتين، وسيحاول هذا العام تحقيق ثنائية البطولتين في عام واحد للمرة الثالثة في مسيرته ومعادلة إنجاز السويدي بيورن بورغ (1978، 1979 و1980).

وبلغ الإسباني الآخر روبرتو باوتيستا أغوت الدور ربع النهائي في ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بفوزه على الفرنسي بونوا بير 6-3 و7-5 و6-2 في ساعة و52 دقيقة.

وهو الفوز السابع لباوتيستا على بير في سبع مواجهات بينهما حتى الآن.

وكان باوتيستا بلغ الدور ذاته في بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع العام الحالي.

ويلتقي باوتيستا (31 عاما) في الدور المقبل مع الكندي ميلوش راونيتش وصيف بطل نسخة 2016 أو الأرجنتيني غيدو بيا.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout