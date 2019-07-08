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المغامر الرياضي ليندوس ضو يرفع إسم لبنان في تحدي SWISSMAN EXTREME CHALLENGE

8
JULY
2019
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في إنجاز فريد للرياضة اللبنانية، وبدعم من جامعة الروح القدس الكسليك ومؤسسة "ملك الطاووق"، خاض المغامر الرياضي الدكتور ليندوس ضو سباق ترياتلون للمسافات الطويلة "SWISSMAN EXTREME TRIATHLON " في جبال الألب في سويسرا، متحدياً قساوة المسار والفروقات الكبيرة في الإرتفاعات وصلت إلى 5500 متر، مروراً بثلاث جبال ومنحدرات بالإضافة إلى الطقس السيء الذي رافقه في هذه المغامرة الشيقة، وإلى جانب كونه الرياضي الوحيد من الشرق الأوسط الذي شارك في السباق إلى جانب ٢١٧ متسابقاً من أكثر من ٤٠ دولة، رافعاً العلم اللبناني في واحد من أصعب السباقات العالمية.


وكان ضو قد إنطلق الساعة الخامسة فجراً تحت الأمطار بتحدي السباحة في بحيرة اسكونا ، ليتابع مباشرةً السباق على الدراجة الهوائية لمسافة ١٨٠ كم، مرورًا بثلاثة ممرّات جبلية، يزيد ارتفاعها عن 2000 م، والتي لا تزال مكسوّة بالثلج. ومن بعدها مباشرة" خاض التحدي الأصعب ويقطع مسافة ٤٢ كم (ماراثون) جرياً على الأقدام، لينهي السباق متفوقاً على عدد كبير من المشاركين الذين لم يتمكنوا من إنهاء هذا التحدي.


وعلى خط النهاية، أشار ضو أن هذا التحدي هو الأصعب في مسيرته الرياضية، إذ يحتاج إلى جهوزية بدنية كبيرة، بالإضافة إلى البقاء في حالة عقلية صلبة من أجل ألإستمرار في السباق حتى النهاية وعدم الرضوخ إلى التعب والإنسحاب.


وشكر ضو كل الذين ساهموا في تحضيره لهذا التحدي الكبير، ومن بينهم المدرب ايدي صعب، والمعالج الفيزيائي جوزيف زوين وخبيرة التغذية نسيمة تابت. وختم ضو موجهاً رسالة إلى الشباب البناني لخوض مسابقات مماثلة دولية ترفع إسم لبنان في المحافل الرياضية العالمية.

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