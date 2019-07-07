أول رد فعل من ليفربول تجاه صلاح بعد خروج 'الفراعنة' من كأس الأمم الإفريقية

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ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية بأن نادي ليفربول منح لاعبه المصري محمد صلاح راحة سلبية لمدة 3 أسابيع عقب خروج "الفراعنة" على يد جنوب إفريقيا من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن محمد صلاح من المفترض أن ينضم لتدريبات ليفربول أواخر شهر يوليو الجاري، في حين ينتظر أن يحصل الثنائي البرازيلي، روبيرتو فيرمينو وأليسون بيكر، اللذان يشاركان في نهائي "كوبا أمريكا 2109" ضد البيرو مساء اليوم الأحد، على نفس فترة الراحة، قبل الالتحاق بتدريبات الفريق.

وبدأ ليفربول أمس السبت، فترة الإعداد لمنافسات الموسم الجديد، ويباشر تدريباته وسط غياب لاعبيه الدوليين، وأبرزهم محمد صلاح وساديو ماني لمشاركتهما مع منتخبي مصر والسنغال في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وأليسون وفيرمينو لمشاركتهما مع منتخب البرازيل في بطولة "كوبا أمريكا".

وفجر منتخب جنوب إفريقيا مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بنظيره المصري بفوزه عليه بهدف دون رد، أمس السبت، ضمن دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر لغاية الـ19 من يوليو الجاري.