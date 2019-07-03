حسن معتوق يترك النجمة ويلتحق بغريمه في صفقة هي الاغلى في تاريخ كرة القدم اللبنانية

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أعلن نادي الأنصار، اليوم الأربعاء، ضم قائد منتخب لبنان، حسن معتوق، لمدة 3 سنوات.



ويعد انتقال معتوق إلى الأنصار، أغلى صفقة في تاريخ الكرة اللبنانية، حيث بلغت قيمتها 900 ألف دولار أمريكي، مقسمة على 3 سنوات.



وعُلم أن معتوق سيلتحق غدا بتمارين الفريق، بشكل رسمي، تحت قيادة المدرب السوري نزار محروس.



ويمثل نجم منتخب لبنان إضافة قوية لصفوف الأنصار، الذي أصبح من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب الدوري، بعدما سيطر العهد في الموسمين الأخيرين.



وكان الأنصار قد أعلن خروجه من سباق ضم معتوق، لاعب النجمة السابق، في بيان رسمي، إلا أن مبادرة من الطرفين أوصلت المفاوضات لمرحلة إيجابية.



ويعتبر معتوق أفضل لاعب في لبنان، لموسم 2018-2019، حيث فاز بالجائزة بعدما سجل 7 أهداف وصنع 10.

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