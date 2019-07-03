حسناء بيرو تقدم عرضا لبطل الفوز على تشيلي

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وعدت الحسناء البيروفية ستيفاني كايو، بمنح اللاعب الذي يسجل هدف الفوز لبلادها في مرمى تشيلي، الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، قبلة بعد استئذانه.

وكتبت المغنية والممثلة وعارضة الأزياء في حسابها على موقع تويتر "أفكر جديا بمنح قبلة (مع أخذ الإذن طبعا) للمسؤول عن الفوز على تشيلي الأربعاء".

وأثار عرض كايو ردود فعل عديدة، فكتب أحدهم "لماذا لست لاعب كرة قدم؟"، فيما انتقد آخر "هل تعتقدين أن أمرا مماثلا يحفز لاعب كرة قدم؟".

وتعرف كايو (31 عاما) بدورها في سلسلة "كلوب دي كويرفوس" المعروضة على نيتفليكس.

وأكدت كايو على إنستغرام أنها كانت تنوي تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية التي تأهلت لها البرازيل المضيفة الثلاثاء بفوزها على الأرجنتين 2-صفر.

وتحمل مباراة البيرو وتشيلي معان إضافية في ظل التوتر الدبلوماسي الكبير بين البلدين الذي يعود إلى القرن التاسع عشر.