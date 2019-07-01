بالفيديو: حمامة توقف ركلة نجم الأرجنتين خلال مباراة كرة قدم !

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شهدت مباراة الدور ربع النهائي من مسابقة "كوبا أميركا 2019" لكرة القدم، تدخلا غير اعتيادي على أرض الملعب خلال مباراة جمعت منتخبي الأرجنتين وفنزويلا.



ووثّقت عدسات الكاميرات تدخلّ طير حمام أثناء اندفاع لاعب خط الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول نحو الهجوم، لمنعه من تسديد ركلته.



وظهرت فجأة الحمامة أمامه، ما أدى الى سقوط دي بول على الأرض بعد أن اصطدمت كرته بها وخرجت الكرة إلى رمية جانبية للخصم ثم سرعان ما سار الطائر وحلّق بعيدًا.



يذكر أن المباراة انتهت بفوز منتخب الأرجنتين على فنزويلا بنتيجة 2-0.

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