ميسي يغني النشيد الوطني مع الأرجنتين للمرة الأولى

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ظهر ليونيل ميسي، هداف الأرجنتين التاريخي، وهو يغني النشيد الوطني للتانجو للمرة الأولى في مسيرته الدولية أثناء مواجهة فنزويلا في ربع نهائي كوبا أمريكا.

الأرجنتين انتصرت بثنائية نظيفة وعبرت لنصف النهائي للمرة الخامسة منذ المسمى الجديد للبطولة.

وظهر البرغوث في بداية المباراة وهو يردد النشيد الوطني للمرة الأولى عبر مسيرته الكروية مع الأرجنتين والتي بدأت من 2005.

وكان البولجا قد تعرض للعديد من الانتقادات بسبب عدم ترديده النشيد الوطني للأرجنتين قبل المباريات المختلفة.

وعلّق هداف البيسيليستي التاريخي على الأمر بقوله: "لا أحتاج لترديد النشيد الوطني لكي أثبت شعوري وانتمائي للمنتخب".

ووصل ميسي إلى 25 مباراة في كوبا أمريكا ليفصله 6 مباريات فقط عن الأكثر مشاركة في البطولة.

ومنذ 1993 حتى الآن ولم يخرج الأرجنتين من نصف نهائي كوبا أمريكا، وصل لهذا الدور 5 مرات ورغم ذلك لم يحقق اللقب سوى مرة واحدة فقط.