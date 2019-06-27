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مجموعة متوازنة لبنك بيروت في بطولة اندية آسيا لكرة الصالات

27
JUNE
2019
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سحبت في مقر الإتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور صباح اليوم، قرعة بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات ٢٠١٩ التي ستقام في مدينة بانكوك عاصمة تايلند من ٧ إلى ١٧ آب المقبل بمشاركة ١٦ نادٍ مقسمين على ٤ مجموعات، من بينهم نادي بنك بيروت بطل لبنان وصاحب المركز الثالث في النسخة الماضية في اندونيسيا، الذي حل في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من VAMOS FC بطل اندونيسيا و SORO COMPANY بطل طاجيكستان و VICTORIA UNIVERSITY COLLEGE FC بطل ميانمار.


وأتت نتيجة القرعة الكاملة على الشكل التالي:
- المجموعة الأولى: PORT FC بطل تايلند، FC EREM بطل قيرغيزستان، SHENZEN NANLING بطل الصين، STAR FS SEOUL بطل كوريا الجنوبية. 
- المجموعة الثانية: THAI SUN NAM بطل فييتنام (وصيف النسخة الماضية)، نفط الوسط بطل العراق، الريان بطل قطر، AGMK FC بطل أوزبكستان. 
- المجموعة الثالثة: بنك بيروت بطل لبنان، VAMOS FC بطل اندونيسيا، SORO COMPANY بطل طاجيكستان، VICTORIA University بطل ميانمار.
- المجموعة الرابعة: MES SUNGUN بطل إيران (بطل النسخة الماضية)، NAGOYA OCEANS بطل اليابان (بطل آسيا ٣ مرات)، الظفرة بطل الإمارات، كاظمة بطل الكويت.
وبحسب نظام البطولة يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الربع نهائي، حيث يتأهل الفائز إلى الدور نصف النهائي على طريقة خروج المغلوب من مباراة واحدة ومن ثم إلى النهائي وصولاً إلى تتويج البطل الفائز في المباراة النهائية. 

 

 

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