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فان غال يهاجم ميسي: اسأل نفسك لماذا لم تحقق دوري الأبطال؟

25
JUNE
2019
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هاجم المدرب الهولندي لويس فان غال نجم برشلونة ليونيل ميسي، بتصريحات وصف فيها النجم الأرجنتيني "بالمتخاذل"، ليس فقط مع منتخب بلاده، بل حتى مع ناديه برشلونة.

ولام المدرب الهولندي المخضرم ميسي على فشل برشلونة بتحقيق دوري أبطال أوروبا في آخر 4 مواسم، حيث قال فان غال: "أنا أحبه كلاعب فردي. إنه أفضل لاعب فردي في العالم، وأنا أحبه. لكن لماذا لم يفز بدوري الأبطال لمدة خمس سنوات؟، كقائد للفريق عليك بطرح هذا السؤال على نفسك".

وحقق برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا آخر مرة عام 2015، ليهيمن بعدها غريمه ريال مدريد على اللقب لثلاثة مواسم، قبل أن يتوج ليفربول الإنجليزي الموسم الماضي باللقب.

وقال فان غال: "برشلونة لديه تشكيلة رائعة وأعتقد أن ميسي مسؤول أيضا عما يحدث هناك".

وأكد فان غال أن أسلوب المدرب السابق بيب غوارديولا هو الذي ساعد ميسي على تحقيق الألقاب: "لقد فاز غوارديولا مع برشلونة لأنه كان يمتلك ميسي، لكنه لم يسمح لميسي باللعب بطريقته الخاصة".

وأضاف: "ولكن ميسي تأقلم لأسلوب الفريق وليس العكس".

وسبق لفان غال تدريب برشلونة في فترتين، الفترة الأولى بين عام 1997 و2000، والفترة الثانية لموسم واحد عام 2003.

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