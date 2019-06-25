فريق الشانفيل يحرز لقب النسخة الأولى من بطولة الNBA jr

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أحرز فريق الشانفيل تحت اسم و لباس فريق ميلووكي باكس لقب النسخة الأولى من بطولة الNAB jr والذي شاركت في تنظيمها للمرة الأولى في لبنان والمنطقة رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة ال "ان بي اي" و الجامعة اللبنانية الأميركية بأشراف الأتحاد اللبناني لكرة السلة ومشاركة 30 فريقاً من المدارس اللبنانية. و قد فاز الشانفيل في نهائي البطولة على مدرسة الليسه عبد القادر (دنفر ناغتس)بفارق 11 نقطة 56-45 .

وتابع المباراة النهائية جمهور كبير تقدمه النائب الأول لرئيس الأتحاد الأسيوي و رئيس الأتحاد اللبناني لكرة السلة اكرم الحلبي و عميد شؤون الطلاب في الجامعىة اللبنانية الأميركية مكرم عويس و مدير عمليات الnba في اوروبا والشرق الأوسط هنري اوتوكو بالأضافة لنجم فريق لوس انجيلس لايكرز و منتخب صربيا فلاديمير رادمانوفيتش.