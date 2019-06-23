نصيحة الى محمد صلاح للاختيار بين برشلونة وريال مدريد

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رأى نجم الكاميرون السابق صامويل ايتو ان انضمام نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الانكليزي محمد صلاح الى فريق برشلونة الاسباني سيكون خطوة افضل من الانضمام الى ريال مدريد الاسباني.

وقال ايتو في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" البريطانية: "برشلونة سيكون خطوة أفضل لصلاح من ريال مدريد".

أضاف: "لقد منحني ريال مدريد فرصة الخروج من قارة افريقيا ولكني فضلت برشلونة، وذلك لأنني أعلم أسلوب لعبه، أعتقد أنه سيكون مناسبا أكثر لمحمد صلاح".

ثم اكمل ايتو بالقول: "إذا سنحت لصلاح فرصة اللعب في الدوري الإسباني، الأفضل في العالم، يجب أن يوقع لنادي برشلونة، صلاح لديه الإمكانيات التي تؤهله ليكون من أفضل لاعبي العالم".