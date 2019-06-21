محامي رونالدو يحاول التفاوض بـ "قضية الاغتصاب" خارج المحكمة

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كشف تقرير صحفي أن فريق الدفاع الخاص بنجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، يسعى للتفاوض مع الأميركية التي اتهمته باغتصابها عام 2009، في محاولة للتوصل إلى تسوية وإنهاء القضية خارج المحكمة.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن مصادر قولها إن فريق دفاع رونالدو طلب المزيد من الوقت لمواجهة ادعاءات كاثرين مايورغا، البالغة من العمر 31 عاما، والتي تتهم رونالدو باغتصابها في فندق "بالمز" في لاس فيغاس بالولايات المتحدة بيونيو من عام 2009.

وطالب فريق الدفاع مهلة من محكمة منطقة نيفادا، لتقديم ملف من 46 صفحة للدفاع عن "الدون"، ودفع القاضي لرفض القضية.

وأوضحت الصحيفة أن فريق الدفاع يحاول أن ينهي القضية خارج المحكمة، إما من خلال رفضها، أو إجبار القاضي على اللجوء لحل "التحكيم".

وفي حال تم اللجوء لخيار التحكيم خارج المحكمة، فإن الإجراءات ستكون سرية، وسيتم الحكم فيها من خلال وسيط خبير.

يذكر أن مايورغا ادعت أن رونالدو (34 عاما) دفع لها مبلغ 295 ألف جنيه إسترليني لتحافظ على سكوتها، في تسوية تمت عام 2010، مضيفة أنها شعرت بالخوف وقبلت بالسكوت حينها.

وفي العام الماضي، بعد أن أعادت الشرطة فتح التحقيق، تم لأول مرة فحص أدلة حمض نووي أخذت من مايورغا بعد ساعات من ادعائها التعرض للاغتصاب عام 2009، والتي لم تحقق فيها السلطات حينها، لأنها رفضت تسمية مهاجمها.

من جانبه، ينكر رونالدو تماما ارتكابه جريمة اغتصاب بحق مايوركا، مؤكدا أن ادعاءاتها "زائفة".

يذكر أن مايورغا ادعت أن رونالدو (34 عاما) دفع لها مبلغ 295 ألف جنيه إسترليني لتحافظ على سكوتها، في تسوية تمت عام 2010، مضيفة أنها شعرت بالخوف وقبلت بالسكوت حينها.

وفي العام الماضي، بعد أن أعادت الشرطة فتح التحقيق، تم لأول مرة فحص أدلة حمض نووي أخذت من مايورغا بعد ساعات من ادعائها التعرض للاغتصاب عام 2009، والتي لم تحقق فيها السلطات حينها، لأنها رفضت تسمية مهاجمها.

من جانبه، ينكر رونالدو تماما ارتكابه جريمة اغتصاب بحق مايوركا، مؤكدا أن ادعاءاتها "زائفة".