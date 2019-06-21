هل يعاني مارادونا من ألزهايمر؟ الأسطورة يرد عبر "إنستغرام"

قالت صحيفة "مترو" البريطانية، الجمعة، إن إسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا رد بغضب على التقارير الصحفية، التي أفادت قبل أيام بأنه يعاني من مرض ألزهايمر.

ونشر اللاعب الدولي السابق مقطع فيديو على صفحته في "إنستغرام"، يؤكد فيه أن هذه الأخبار غير صحيحة.

وجاء حديث مارادونا، البالغ من العمر 58 عاما، بعد نشر صحيفة "كرونيكا" الأرجنتينية خبرا يفيد بأن نجمبرشلونة ونابولي السابق يعاني من "مشاكل عصبية"، وبداية ظهور أعراض مرض ألزهايمر.

وقال مارادونا في الفيديو: "إنهم يكذبون.. يتحدثون عن مرض ألزهايمر ولا يعرفون معنى ذلك"، مضيفا "ألزهايمر كلمة فظيعة. الناس يموتون بسبب هذا المرض، أنا لا أموت.. من قام بهذا الفعل يريد إثارة الفوضى، أنا لا أريد ذلك".

وذكر محامي النجم الأرجنتيني ماتياس مورلا: "على ضوء تلك التقارير، أؤكد للجميع أن الفحوصات الطبية التي خضع لها مارادونا لا تظهر أي شيء من الأمراض التي يتم الترويج لها".

وتابع: "أجرى مارادونا في المكسيك فحوصات طبية مختلفة، بعضها مع علماء النفس وأطباء الأمراض العصبية.. النتائج كلها كانت مرضية".

وأردف قائلا: "يجب الإشارة إلى أن الأسطورة سيخضع لعمليتين جراحيتين على مستوى الكتف والركبة، حتى يتمكن من العودة إلى عمله في أسرع وقت ممكن".

وعانى النجم الذي قاد منتخب بلاده للقبه الثاني في نهائيات كأس العالم في المكسيك عام 1986، مشاكل على الصعيدين الصحي والجسدي خلال الأعوام الماضية، أبرزها تعاطي الكوكايين والإدمان، لا سيما بعد ازدياد وزنه بشكل كبير.