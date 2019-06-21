living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل يعاني مارادونا من ألزهايمر؟ الأسطورة يرد عبر "إنستغرام"

21
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت صحيفة "مترو" البريطانية، الجمعة، إن إسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا رد بغضب على التقارير الصحفية، التي أفادت قبل أيام بأنه يعاني من مرض ألزهايمر.

ونشر اللاعب الدولي السابق مقطع فيديو على صفحته في "إنستغرام"، يؤكد فيه أن هذه الأخبار غير صحيحة.

وجاء حديث مارادونا، البالغ من العمر 58 عاما، بعد نشر صحيفة "كرونيكا" الأرجنتينية خبرا يفيد بأن نجمبرشلونة ونابولي السابق يعاني من "مشاكل عصبية"، وبداية ظهور أعراض مرض ألزهايمر.

وقال مارادونا في الفيديو: "إنهم يكذبون.. يتحدثون عن مرض ألزهايمر ولا يعرفون معنى ذلك"، مضيفا "ألزهايمر كلمة فظيعة. الناس يموتون بسبب هذا المرض، أنا لا أموت.. من قام بهذا الفعل يريد إثارة الفوضى، أنا لا أريد ذلك".

وذكر محامي النجم الأرجنتيني ماتياس مورلا: "على ضوء تلك التقارير، أؤكد للجميع أن الفحوصات الطبية التي خضع لها مارادونا لا تظهر أي شيء من الأمراض التي يتم الترويج لها".

وتابع: "أجرى مارادونا في المكسيك فحوصات طبية مختلفة، بعضها مع علماء النفس وأطباء الأمراض العصبية.. النتائج كلها كانت مرضية".

وأردف قائلا: "يجب الإشارة إلى أن الأسطورة سيخضع لعمليتين جراحيتين على مستوى الكتف والركبة، حتى يتمكن من العودة إلى عمله في أسرع وقت ممكن".

وعانى النجم الذي قاد منتخب بلاده للقبه الثاني في نهائيات كأس العالم في المكسيك عام 1986، مشاكل على الصعيدين الصحي والجسدي خلال الأعوام الماضية، أبرزها تعاطي الكوكايين والإدمان، لا سيما بعد ازدياد وزنه بشكل كبير.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout