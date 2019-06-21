هل تزوّج فيتل سراً قبل سباق فرنسا؟

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هل تزوّج بطل العالم للفورمولا واحد الالماني سيباستيان فيتل؟ هذا ما تناقلته الشائعات في "بادوك" جائزة فرنسا الكبرى ونشرته النسخة الالكترونية لصحيفة "بيلد" الألمانية.

إذا نظرنا عن كثب إلى اليد اليسرى لبطل العالم أربع مرات يوم أمس (الخميس) على هامش جائزة فرنسا الكبرى، الجولة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بامكاننا أن نرى خاتما في إصبعه. فالجميع يعلم أن سائق فيراري حمى دائماً حياته الشخصية، وتحديداً خارج الحلبات، من عدسات الكاميرا والصحافيين، ونحن لا نعرف إلاّ القليل عنه، بإستثناء انه مرتبط منذ المدرسة الثانوية مع زميلته في الدراسة، هنا براتر، والدة طفليهما.

خلال المؤتمرات الصحافية التي أقيمت حتى الآن على حلبة لو كاستيليه، يحاول فيتل أن يخفي يده، ولكن الجميع شاهد الخاتم الذي يضعه في إصبعه. وهذا ما أظهرته النسخة الإلكترونية من صحيفة "بيلد" الالمانية، وبحسب العديد من الأشخاص تزوج الألماني قبيل إنطلاق جائزة فرنسا الكبرى، ولكن حتّى الآن لا يمكن تأكيد أي عنصر آخر.

وفي حال كان الخبر صحيحاً، فقد قال البعض أنها ستكون بالتأكيد صدفة جميلة، خاصة بعد الأحداث التي أعقبت جائزة كندا الكبرى، حيث يعتقد فيتل أنه "تمت سرقة" فوزه الأول هذا العام بعد أن تعرض لعقوبة مثيرة للجدل (تمت إضافة 5 ثوان إلى توقيته وفي خلال الساعات القليلة المقبلة ستعمد لجنة المفوضين إلى الإضطلاع على البيانات الجديدة المقدمة من فيراري)، لذلك، وبعد الأحداث المضطربة لسباق مونتريال، أتيحت لفيتل الفرصة للاحتفال بأهم حدث في حياته، وهو الدخول إلى القفص الذهبي!