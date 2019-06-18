روبرتو كارلوس يستعيد نجوميته بـ "تمريرة ساحرة"

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شارك النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس، في مباراة خيرية جرت على ملعب "ستامفورد بريدج"، بهدف جمع الأموال لصالح منظمة الأطفال"يونيسيف"، وشهدت مشاركة العديد من نجومكرة القدم والرياضة العالمية.

وتمكن أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير في العالم، ونجم ريال مدريد السابق ومنتخب السامبا من خطف الأنظار خلال اللقاء الخيري وتحت أنظار العديد من النجوم، على غرار أسطورة تشلسي الإيفواري ديدييه دروغبا وكانتونا وكاراغر وجون تيري وغيرهم.

وأشعل كارلوس حماسة الجماهير بتمريرة ساحرة لزميله في اللقاء، ألهبت المدرجات التي شهدت حضورا كبيرا في المباراة الخيرية التي شهدت أيضا انتصار فريق سوكر أيد وورد x1 على فريق إنكلترا بركلات الترجيح، وجمعت المباراة أكثر من 7 ملايين جنيه استرليني لصالح اليونيسيف.

وأبدع كارلوس والنجوم بفنياتهم في اللقاء الذي حضره المدرب سام ألارديس والمقدمة التلفزيونية الشهيرة سوزانا ريد ولاعب "الفريستايل" جيريمي لينش، والحارس خوليو سيزار، والعداء الجامايكي أوسين بولت والمدرب هاري رينداب وإيريك كانتونا.

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