لبنان في مجموعة نارية في بطولة العالم في الميني فوتبول 2019

A + A -

اوقعت قرعة بطولة العالم في الميني فوتبول منتخب لبنان في المجموعة الثالثة النارية الى جانب منتخبات رومانيا واوكرانيا ونيجيريا، في البطولة التي ستقام بمدينة بيرث الاسترالية من 1 الى 11 تشرين الاول المقبل، وبمشاركة 32 منتخباً.



رئيس اللجنة الادارية والفنية للمنتخب بلال يزبك اعتبر ان المجموعة صعبة ولكنه في الوقت نفسه اكد ان معظم المجموعات قوية، وقال: "بالتأكيد منتخب رومانيا من اقوى منتخبات اوروبا والعالم وكذلك منتخب اوكرانيا، فيما منتخب نيجيريا وكما معظم منتخبات افريقيا لديه القوة البدنية الكبيرة، وعلى الرغم من ذلك نحن متفائلون ولدينا الثقة برجالنا، والتحضير يتم بالشكل المطلوب واتمنى ان نكون جاهزين بنسبة مئة بالمئة مع بداية البطولة".



اما المدير الفني للمنتخب محمد سلوم فقال: "مجموعة نارية طبعاً، منتخب رومانيا من المنتخبات المرشحة للوصول الى النهائي وهو وصل الى نهائي بطولة اوروبا وخسره امام منتخب تشيكيا الذي هو بطل العالم، ومنتخب اوكرانيا على الرغم من وضعه في التصنيف الثالث ارى انه لا يقل شأنا عن رومانيا ، وقد تابعت بعض مبارياته عبر موقع التواصل "فايسبوك" في بطولة اوروبا، لذلك منتخبات اوروبا أعلى مستوى من بقية القارات التي تتساوى تقريبا لناحية المستوى، اما منتخب نيجيريا فلديه امكانات تخوّله عرقلة المنتخبات من سرعة وقوة بدنية، وبالنسبة الى منتخب لبنان، أعتقد ان تجربتنا في البطولة الماضية اعطتنا خبرة المشاركة في هكذا استحقاق من مستوى عالٍ، وسنكون ان شاء الله جاهزين بدنيا وفنيا للبطولة ولن نخاف من اي منتخب، والتوفيق من رب العالمين".



ويمثل العرب في البطولة الى جانب لبنان، كل من تونس وليبيا والمملكة العربية السعودية والعراق.