living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صلاح يقع في المحظور!

11
JUNE
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دافع رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بهيئة تنمية الثروة السمكية، المصري محمود سالم، عن النجم محمد صلاح، بعد قيامه برحلة صيد في البحر الأحمر، رغم وجود قرار بإيقاف الصيد.

ونشر محمد صلاح، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر من صورة للرحلة وصيد الأسماك، خلال قضائه إجازة استجمام في مدينة الجونة، عقب انتهاء الموسم مع ليفربول.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بهيئة تنمية الثروة السمكية، محمود سالم، في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، أنه بالفعل هناك قرار من الهيئة بوقف الصيد منذ شهر أبريل الماضي، وحتى شهر أكتوبر المقبل، سواء على مستوى الصيادين المحترفين من مستخدمي مراكب الصيد أو الهواة.

ودافع محمود سالم، عن محمد صلاح، قائلا: "أكيد ما يعرفش حاجة عن القرار، ولو يعرف مكنش عمل كدة، لأنه معودناش على فعل الخطأ.. وبعدين ده محمد صلاح".وحصل محمد صلاح على إذن من الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، من أجل قضاء إجازة قصيرة قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري ولغاية 19 يونيو المقبل.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout