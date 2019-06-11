صلاح يقع في المحظور!

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دافع رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بهيئة تنمية الثروة السمكية، المصري محمود سالم، عن النجم محمد صلاح، بعد قيامه برحلة صيد في البحر الأحمر، رغم وجود قرار بإيقاف الصيد.

ونشر محمد صلاح، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر من صورة للرحلة وصيد الأسماك، خلال قضائه إجازة استجمام في مدينة الجونة، عقب انتهاء الموسم مع ليفربول.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بهيئة تنمية الثروة السمكية، محمود سالم، في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، أنه بالفعل هناك قرار من الهيئة بوقف الصيد منذ شهر أبريل الماضي، وحتى شهر أكتوبر المقبل، سواء على مستوى الصيادين المحترفين من مستخدمي مراكب الصيد أو الهواة.

ودافع محمود سالم، عن محمد صلاح، قائلا: "أكيد ما يعرفش حاجة عن القرار، ولو يعرف مكنش عمل كدة، لأنه معودناش على فعل الخطأ.. وبعدين ده محمد صلاح".وحصل محمد صلاح على إذن من الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، من أجل قضاء إجازة قصيرة قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري ولغاية 19 يونيو المقبل.