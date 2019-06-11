هازارد أفضل من رونالدو.. كيف يفعلها ريال مدريد يوم الخميس؟

تترقب جماهير ريال مدريد حول العالم لحظة الكشف عن نجم فريقهم الجديد إيدن هازارد الخميس المقبل، ووفقا لمصادر في إسبانيا، فأن حفل التقديم سيكون "استثنائيا".

وسيقدم ريال مدريد النجم البلجيكي للجماهير في الساعة السابعة مساء بتوقيت مدريد الخميس المقبل، داخل استاد سانتياغو برنابيو، مع توقعات بحضور جماهيري كبير.

وقالت صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد إن النادي "الملكي" يطمح لتقديم حفل استثنائي، يفوق ضخامة حفل تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2009.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي تطمح بحضور جماهيري "ضخم"، يفوق الـ70 ألف متفرج الذين حضروا لتقديم رونالدو قبل 10 أعوام.

وانتقل هازارد قبل أيام لصفوف ريال مدريد، قادما من تشلسي الإنجليزي، مقابل 100 مليون يورو، في واحدة من أكبر تعاقدات النادي منذ أعوام.

وسيقدم ريال مدريد النجم الصربي لوكا يوفيتش، المهاجم الجديد للفريق، الأربعاء، في حفل تقديم "أصغر حجما" من تقديم هازارد الخميس، وفقا للصحيفة.