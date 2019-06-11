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بالفيديو: لاعب كرة قدم محترف يوجه لمحبيه دعوة عامة لحضور وفاته

11
JUNE
2019
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وجّه نجم كرة القدم الهولندي السابق فرناندو ريكسن الدعوة لجمهوره، إلى حضور ليلته الأخيرة. وكان النجم الهولندي قد تراجع وضعه الصحّي بشكل خطير، ما دفع الأطباء للقول بأنّه يحضتر.

وقال ريكسن في ندائه: "مرحبا. لدي أمسية خاصة في 28. وذلك لأن الأمر أصبح صعبا جدا بالنسبة لي، ستكون هذه ليلتي الأخيرة. تعالوا واجعلوها ليلة لا تنسى. آمل أن أراكم قريبا، فرناندو".

وتعد بريطانيا من الدول التي تجيز "الموت الرحيم أو القتل الرحيم"، وهو مصطلح يشير إلى إنهاء الحياة على نحو يخفف من الألم والمعاناة الميؤوس منها.

ولعب ريكسن (42 عاما) في مركز المدافع ولاعب الوسط الأيمن لعدة فرق أوروبية، حيث تنقل بين ألكمار الهولندي ورينجرز الاسكتلندي وزينيت سان بطرسبرغ الروسي، فيما خاض 12 مباراة مع منتخب هولندا بين عامي 2000 و2003. 
وريكسن يكابد مرضا خطيرا يعرف بـ"العصبون الحركي"، وهو اضطراب يؤدي إلى انتكاسة تؤثر على الدماغ والحبل الشوكي وانتقال الإشارات العصبية.

ووفقا لصحيفة "ميرور"، فإن تذكرة حضور الليلة جرى تحديدها في 70 جنيه إسترليني، وسيجري تخصيص العائدات لمساعدة من يعانون المرض العصبي.

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