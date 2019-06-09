روجيه فغالي بطل رالي جزين الثامن

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احتفظ السائق روجيه فغالي وملاحه جوزف مطر، على سكودا فابيا ار5، بلقب رالي جزين السنوي الثامن، الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة اليوم في محافظة الجنوب، بمشاركة 22 سيارة، وبرعاية رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش.

واحتل باتريك نجيم وملاحه تييري روحانا، على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9، المركز الثاني بفارق 3 دقائق و17 ثانية عن الأول، وجاء ميشال صليبي وملاحه روني مارون، على فورد فييستا ار 5، في المركز الثالث بفارق 3 دقائق و34 ثانية عن الأول وبفارق 17 ثانية عن الثاني.

ويندرج السباق ،الذي جاء في ظل طقس غائم، في اطار الجولة الثانية من بطولة لبنان للراليات للعام الجاري بعد رالي الربيع، وبلغت مسافته الاجمالية 315.56 كيلومترا منها 111.33 كيلومترا طول المراحل الخاصة العشر منها مرحلة استعراضية واحدة جرت أمس.

وباحرازه لقب رالي جزين، عوض فغالي اخفاقه في رالي الربيع الذي أقيم في آذار الماضي، وكان باكورة راليات العام الجاري، واستعاد نغمة الفوز بالراليات.

ومع بداية الرالي بالمرحلة الاستعراضية، سجل فغالي اسرع وقت في هذه المرحلة يليه ميشال صليبي فباتريك نجيم.

وتصدر فغالي الترتيب العام منذ المرحلة الاولى وحتى انتهاء السباق وسجل اسرع وقت في المراحل التسع الباقية، مع مطاردة من السائق ميشال صليبي حيث وسع فغالي الفارق مع منافسه المباشر مرحلة بعد مرحلة، في وقت كان الثالث باتريك نجيم يضغط على صليبي في صراع بين السائقين على المركز الثاني بعدما حلق فغالي في الصدارة.

وخطف باتريك نجيم المركز الثاني من صليبي الذي عانى من ثقب في أحد اطاراته في المرحلة الخاصة الأخيرة، ليكتفي بالمركز الثالث.

ومع مشاركة 22 سيارة في السباق، اجتازت 15 سيارة خط النهاية مع خروج سبع من المنافسة لأسباب متعددة.