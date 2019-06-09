living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روجيه فغالي بطل رالي جزين الثامن

9
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

احتفظ السائق روجيه فغالي وملاحه جوزف مطر، على سكودا فابيا ار5، بلقب رالي جزين السنوي الثامن، الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة اليوم في محافظة الجنوب، بمشاركة 22 سيارة، وبرعاية رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش.

واحتل باتريك نجيم وملاحه تييري روحانا، على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9، المركز الثاني بفارق 3 دقائق و17 ثانية عن الأول، وجاء ميشال صليبي وملاحه روني مارون، على فورد فييستا ار 5، في المركز الثالث بفارق 3 دقائق و34 ثانية عن الأول وبفارق 17 ثانية عن الثاني.

ويندرج السباق ،الذي جاء في ظل طقس غائم، في اطار الجولة الثانية من بطولة لبنان للراليات للعام الجاري بعد رالي الربيع، وبلغت مسافته الاجمالية 315.56 كيلومترا منها 111.33 كيلومترا طول المراحل الخاصة العشر منها مرحلة استعراضية واحدة جرت أمس.

وباحرازه لقب رالي جزين، عوض فغالي اخفاقه في رالي الربيع الذي أقيم في آذار الماضي، وكان باكورة راليات العام الجاري، واستعاد نغمة الفوز بالراليات.

ومع بداية الرالي بالمرحلة الاستعراضية، سجل فغالي اسرع وقت في هذه المرحلة يليه ميشال صليبي فباتريك نجيم.

وتصدر فغالي الترتيب العام منذ المرحلة الاولى وحتى انتهاء السباق وسجل اسرع وقت في المراحل التسع الباقية، مع مطاردة من السائق ميشال صليبي حيث وسع فغالي الفارق مع منافسه المباشر مرحلة بعد مرحلة، في وقت كان الثالث باتريك نجيم يضغط على صليبي في صراع بين السائقين على المركز الثاني بعدما حلق فغالي في الصدارة.

وخطف باتريك نجيم المركز الثاني من صليبي الذي عانى من ثقب في أحد اطاراته في المرحلة الخاصة الأخيرة، ليكتفي بالمركز الثالث.

ومع مشاركة 22 سيارة في السباق، اجتازت 15 سيارة خط النهاية مع خروج سبع من المنافسة لأسباب متعددة.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout