أكرم الحلبي نائبا أول لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة

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حققت كرة السلة اللبنانية، نصرا اداريا على الصعيد الخارجي بانتخاب رئيس الاتحاد اللبناني للعبة أكرم الحلبي نائبا أول لرئيس الاتحاد الآسيوي للعبة لولاية اربع سنوات في الانتخابات التي جرت في مدينة بنغلور الهندية، وبذلك بات الحلبي أول لبناني يتبوأ مركز النائب الأول للرئيس لاتحاد أكبر قارة في العالم.



والحلبي، المولود في العام 1968، دخل المعترك الاداري الرياضي منذ سنوات عدة رئيسا فخريا لنادي الشانفيل (ديك المحدي)، فرئيسا فخريا لنادي التضامن (ذوق مكايل) فعضوا في اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني لكرة السلة في 16 كانون الأول من العام 2016 ثم رئيسا للاتحاد بالتزكية في 28 تموز من العام الفائت.

وفور انتخابه، عمل الحلبي مع اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد على معالجة الديون المالية الكبيرة التي كان يرزح تحتها الاتحاد ووضع خطة لجدولة هذه الديون ونجح في التعاقد مع عدد من الشركات الراعية. ووضع الحلبي خطة لتطوير ورعاية المنتخبات الوطنية بكافة فئاتها العمرية الى جانب اقامة بطولات الفئات العمرية وتنظيم دورات صقل مدربين وحكام وحاز على ثقة عائلة اللعبة.

وبالمناسبة اتصل العديد من العائلة الرياضية عامة وعائلة كرة السلة بالحلبي، مهنئين بمنصبه القاري الجديد وفي مقدمتهم رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية جان همام. كما اتصل به عدد من اصدقائه مهنئين ايضا.

خليل

وهنأ الامين العام للاتحاد اللبناني لكرة السلة طوني خليل، في بيان الحلبي بمنصبه القاري الجديد، قائلا: "الحلبي طاقة ادارية كبيرة ويستحق هذا المنصب في القارة الأكبر في العالم. ولقد حققت كرة السلة اللبنانية انجازا اداريا كبيرا بانتخاب الحلبي نائبا أول لرئيس الاتحاد الآسيوي وهو دليل على ثقة العائلة الآسيوية بكرة السلة اللبنانية وبرأس هرمها. كل التوفيق للصديق الحلبي في منصبه الجديد".

التيار الوطني الحر

وفي هذا الاطار، هنأت لجنة الرياضة وقطاع الشباب في "التيار الوطني الحر"، الحلبي لمناسبة انتخابه نائبا اول لرئيس الاتحاد الآسيوي للعبة لولاية تمتد 4 سنوات، ورأت في ذلك "ثقة كبيرة بالحلبي وما قدمه لكرة السلة اللبنانية والعربية والآسيوية في ولايته المستمرة في الاتحاد اللبناني للعبة"، معلنة انها "تلقت بفخر كبير خبر انتخاب الحلبي"، ومعتبرة هذا الانتخاب "انتصارا للرياضة اللبنانية عموما وكرة السلة اللبنانية خصوصا"، متمنية له "دوام النجاح في المناصب التي يعتليها".