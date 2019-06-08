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المجموعة الرابعة: لبنان - البحرين - العراق - الهند...

8
JUNE
2019
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 إستضافت مدينة "بانغلور" الهندية بعد ظهر اليوم، حدث سحب قرعة التصفيات الآسيوية بكرة السلة للرجال، المؤهلة الى نهائيات الأمم الآسيوية الثلاثين، التي ستقام في العام 2021.

وجرت عملية سحب القرعة، وهي الأولى من نوعها على الصعيد الآسيوي وفق النظام الجديد، في فندق "شانغريللا"، بحضور رئيس الاتحاد الدولي هوراسيو موراتوري (ارجنتيني)، وأمينه العام أندرياس زاكليس (يوناني) وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سعود علي آل ثاني (قطري)، الأمين العام هاغوب خاجيريان (لبناني)أعضاء الاتحاد الآسيوي، مسؤولي الاتحادات الوطنية الآسيوية، ومن بينهم رئيس الاتحاد اللبناني أكرم الحلبي، ورجال الصحافة والاعلام.

ووزعت المنتخبات ال24 الى ست مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، بحيث يتأهل الاول والثاني مباشرة الى النهائيات، على أن تلحق بها أفضل أربعة منتخبات إحتلت المركز الثالث، بعد إجراء تصفية بين المنتخبات الستة التي احتلت المركز الثالث في كل مجموعة، فالمطلوب 16 منتخبا يشارك في نهائيات كأس الأمم الآسيوية.

وأوقعت القرعة لبنان، في المجموعة الرابعة الى جانب البحرين والعراق والهند، في مجموعة لن يجد فيها منتخب الأرز، أي عناء في تصدر المجموعة والتأهل مباشرة الى النهائيات.

وفي ما يلي نتيجة سحب القرعة:

-المجموعة الأولى: الفيليبين، إندونيسيا، تايلاندا وكوريا الجنوبية.

-المجموعة الثانية: تايبه، اليابان، ماليزيا والصين.

-المجموعة الثالثة: اوستراليا، هونغ كونغ، نيوزيلندا وغوام.

-المجموعة الرابعة: البحرين، لبنان، الهند والعراق.

-المجموعة الخامسة: السعودية، سوريا، قطر وايران.

-المجموعة السادسة: الأردن، كازاخستان، سيريلانكا وفلسطين.

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