اسبانيا والبرتغال تستضيفان مونديال 2030؟

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أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في بيان، اليوم السبت، أنه يسعى لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 مع البرتغال.

وجاء في البيان الرسمي أن "كلا الاتحادين الإسباني والبرتغالي سيقدما مقترحاتهما إلى حكومتيهما، من أجل المضي قدما في المرحلة التالية، لأن قرارات الحكومتين ستكون حيوية في تأكيد ما إذا كان يمكن تقديم عرض رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، أم لا".

يذكر أنه من المقرر أن تستضيف قطر نهايات بطولة كأس العالم 2022، بينما حصلت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على شرف تنظيم مونديال 2026.