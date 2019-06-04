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استقبال اسطوري لنجوم الريدز في ليفربول

4
JUNE
2019
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بعد تحقيق ليفربول لبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة بتاريخه مساء السبت، استقبل "الأبطال" عدد ضخم من المشجعين، الذين تجاوز عددهم سكان المدينة، في مشهد سيبقى محفورا في ذاكرة المدينة الإنجليزية العريقة.

ووفقا لمحافظ مدينة ليفربول، جو أندرسون، فإن عدد الجماهير التي احتشدت لتحية الفريق في شوارع المدينة، تجاوز نصف مليون مشجع، وهو رقم "هائل"، يعادل عدد سكان مدينة ليفربول بالكامل، الذين يصل عددهم إلى نحو 552 ألف شخص.

وكانت التقارير الأولية قد توقعت حضور 250 ألف مشجع في مسيرة أبطال أوروبا، لكن تغريدة أندرسون على حسابه في تويتر، أكدت أن الرقم الرسمي للحاضرين تجاوز نصف مليون شخص.

واحتفل اللاعبون والجهاز التدريبي لليفربول بالكأس "الثمينة" من على قمة حافلة حمراء مفتوحة، سارت وسط شوارع ليفربول، مع أمواج حمراء من المشجعين.

وتبادل اللاعبون كأس دوري الأبطال من على فوق الحافلة، ولوحوا بها للجماهير العارمة التي احتشدت لتحية فريقهم الذي أصبح بطل أوروبا مساء السبت

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