سر المكالمة الهاتفية بين غوارديولا وكلوب بعد نهائي الأبطال

كشف مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن مكالمة هاتفية "مفاجئة" تلقاها من غريمه بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بطل إنجلترا، بعد تتويج الأول بلقب دوري أبطال أوروبا السبت.

وأشار الألماني يورغن كلوب إلى أن غوارديولا اتصل به شخصيا، ليهنئه ويبادله بعض الأمنيات والوعود و"التحديات" للموسم المقبل، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا الذي حقق لقبه ليفربول مساء السبت على حساب توتنهام.

ووفقا لموقع "جول"، قال كلوب إن غوارديولا اتصل به "بعد النهائي مباشرة"، مضيفا: "وعد كل منا الآخر أننا سنقاتل بعضنا البعض الموسم المقبل، وسندخل الموسم بكامل قوتنا ونرى ماذا يحصل".

واستطرد قائلا: "الحصول على 97 نقطة بالدوري الإنجليزي الممتاز والانتصار بدوري أبطال أوروبا هو إنجاز لا يصدق ونحن حققناه. إنه أمر رائع".

وفشل ليفربول بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 29 عاما بعد تحقيقه مركز الوصيف، بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي البطل.

ووصف كلوب تحقيقه لقب دوري الأبطال مع ليفربول بالقول إنها "الليلة الأجمل في حياته". وبدا المدرب الألماني مسترخيا وفي قمة السعادة خلال مسيرة الفريق بشوارع المدينة الأحد.