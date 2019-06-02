ليفربول بطلا لدوري أبطال أوروبا

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فاز ليفربول على توتنهام هوتسبير 2-صفر لينال لقب "دوري أبطال أوروبا" لكرة القدم على استاد واندا متروبوليتانو اليوم السبت.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة الثانية من اللقاء من ركلة جزاء، قبل أن يضيف البديل ديفوك اوريجي الهدف الثاني قبل النهاية بدقائق ليتوج ليفربول بطلا لأوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

ودفع المهاجم المصري صلاح، الذي يمتلك ذكريات مؤلمة من نهائي العام الماضي عندما خسر ليفربول أمام ريال مدريد عقب تعرضه لإصابة في الكتف، فريقه نحو بداية مثالية في العاصمة الإسبانية بعد أن سدد في المرمى من ركلة جزاء عقب لمسة يد من موسى سيسوكو.

وظل توتنهام متماسكا عقب بداية كارثية وعاد لأجواء اللقاء بعد الدفع بلوكاس مورا، الذي سجل 3 أهداف في إياب الدور قبل النهائي، كبديل في ظل افتقاد هاري كين للقدرة على الحسم أمام المرمى عقب عودته من إصابة في الكاحل. ومع ذلك بدت العودة في نتيجة اللقاء الذي أقيم اليوم على استاد واندا متروبوليتانو بعيدة المنال على توتنهام.

ولم يقدم ليفربول الكثير من أسلوبه الهجومي الضاغط، لكنه اتسم بمزيد من الذكاء والقوة مقارنة بتوتنهام وضمن الفوز بلقب كأس أوروبا للمرة السادسة بإنهاء سريع لهجمة من البديل أوريجي في الدقيقة 87.

ويعتبر هذا هو فوز ليفربول السادس ببطولة "دوري أبطال أوروبا"، والتي كانت تعرف باسم "كأس أوروبا" قبل عام 1992.

وفاز ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته الموسم الماضي أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.