رييس لم يرحل وحيدا.. تفاصيل وفاة نجم الكرة الإسباني السابق

A + A -

كشفت خدمات الإسعاف والسلطات المحلية في مدينة أوتريرا، مسقط رأس لاعب كرة القدم الإسباني الراحل خوسيه أنطونيو رييس، تفاصيل وفاته المؤلمة.

وفارق لاعب الذي دافع عن ألوان أندية عدة مثل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإشبيلية في إسبانيا، وأرسنال الإنجليزي، الحياة، السبت، عن عمر 35 عاما جراء حادث سير.



وقالت مصادر طبية ومحلية إن رييس توفي بسبب حادث تعرض له صباح السبت، على الطريق بين أوتريرا وإشبيلية.



وأوضحت المصادر أن رييس كان معه اثنان من أقاربه، حيث توفي ابن عمه جوناثان رييس، في حين تعرض الآخر لإصابات.



وكان رييس يدافع حاليا عن ألوان نادي إكستريمادورا، في دوري الدرجة الثانية بإسبانيا.



وأعلن النادي عبر حسابه على "تويتر"، "وفاة لاعبنا خوسيه أنطونيو رييس في حادث سير".

ونعى فريق إشبيلية الذي توج معه رييس بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 3 مرات بين عامي 2014 و2016، لاعبه السابق.



وأورد عبر "تويتر": "لا يمكننا أن نعلن نبأ أسوأ من هذا. عزيزنا خوسيه أنطونيو رييس الذي نشأ في صفوف النادي، قضى في حادث سير".



ونشأ رييس في صفوف الفئات العمرية لإشبيلية وانضم إلى الفريق الأول عام 2000، قبل أن ينتقل في 2004 إلى أرسنال الذي أعاره في صيف عام 2006 إلى ريال مدريد لموسم واحد.



وفي 2007، انتقل إلى القطب الثاني للعاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، الذي أعاره أيضا إلى بنفيكا البرتغالي، قبل أن يعود إلى إشبيلية في شتاء عام 2012، ليستمر مع فريق نشأته حتى صيف 2016، ويتنقل بعد ذلك في أندية أقل شهرة.



وتوج رييس خلال مسيرته بألقاب عدة أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2004، وكأس الاتحاد الإنجليزي 2005، مع أرسنال، والليغا الإسبانية مع ريال مدريد عام 2007.



وهو يحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب "يوروبا ليغ" (5)، إذ توج 3 مرات مع إشبيلية ومرتين مع أتلتيكو مدريد.



وخاض اللاعب 21 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني بين عامي 2003 و2006 سجل خلالها 5 أهداف، علما أنه توج مع منتخب ما دون 21 عاما بلقب كأس أوروبا 2002.



وأثار رحيل رييس موجة حزن في عالم كرة القدم الإسبانية، وكتب قائد فريق ريال مدريد سيرخيو راموس عبر "تويتر": "لا أجد الكلمات للتعبير. كل التعاطف مع العائلة. سنذكرك دائما يا صديقي!".



كما أعلن الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري إرجاء مباريات كانت مقررة الأحد ضمن ضمن المرحلة 41 من بطولة الدرجة الثانية، وإقامتها الثلاثاء.



وقال أرسنال في حسابه على "تويتر": "كان خوسيه جزءا من فريقنا الشهير الذي لا يقهر، وكان صاحب شعبية كبيرة في نادينا وسيحمل دائما مكانا خاصا في قلوبنا. قلوبنا مع أسرته وأصدقائه".



كما نعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الإسباني اللاعب الراحل.