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تشيلسي بطلا للدوري الأوروبي لكرة القدم على حساب جاره أرسنال

30
MAY
2019
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توج فريق تشيلسي اللندني بلقب بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم، على حساب جاره أرسنال، إثر فوزه الساحق عليه (4-1) في "الديربي" الإنجليزي، الذي جمعهما، في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأحرز المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو هدف التقدم للأرستقراطيين، عند الدقيقة 49، بتسديدة رأسية رائعة.

وضاعف المهاجم الإسباني بيدرو رودريغيز النتيجة مع مرور ساعة من انطلاق صافرة البداية.

وعزز النجم البلجيكي إيدين هازارد تقدم "البلوز"، بعد خمس دقائق فقط، من ضربة جزاء حصل عليها جيرو.

وقلص المهاجم النيجيري البديل أليكس إيوبي الفارق للمدفعجية، عند الدقيقة 69، بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد في الزاوية البعيدة اليسرى.

لكن النجم هازارد عاد سريعا ووسع الفارق لتشيلي، في الدقيقة 72، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد جملة تكتيكية رائعة تبادل فيها الكرة مع زميله أوليفيه جيرو "خذ وهات".

وتوج تشيلسي باللقب الثاني له في الدوري الأوروبي، بعد الأول في الموسم (2012-2013)، على حساب بنفيكا البرتغالي.

بينما أخفق أرسنال في الفوز باللقب، وبالتالي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، في الموسم المقبل.

روسيا اليوم
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