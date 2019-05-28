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نيمار يرد على سحب الشارة بـ"مروحية مرسيدس"

28
MAY
2019
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جذب نجم الكرة البرازيلي، المثير للجدل، نيمار دا سيلفا الأنظار مجددا، ولكن هذه المرة بفضل دخوله "المترف" لمعسكر المنتخب البرازيلي، باستخدام مروحية خاصة عليها اسمه.

ووصل نيمار لمعسكر المنتخب البرازيلي، الذي يستعد لبطولة كوبا أميركا، بمروحية سوداء خاصة، من نوعمرسيدس، عليه أحرف اسمه "نيمار جونيور".

ووفقا لصحيفة "بيلد"، فإن قيمة المروحية السوداء الفاخرة تبلغ 15 مليون دولار، وهي من نوع "مرسيدس بينز إير باص إتش 145".

وهبطت المروحية السوداء في حديقة مجمع غرانجا الرياضي في مدينة تيريسبولس البرازيلية، حيث يستعد منتخب "السامبا" لبطولة كوبا أميركا التي ستقام على أرضه، وتنطلق يوم 14 يونيو المقبل.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أعلن أن لاعب باريس سان جرمان، داني ألفيس، سيحمل شارة قيادة المنتخب الوطني في كأس كوبا أميركا الشهر المقبل، بدلا من نيمار، زميله في النادي الفرنسي.

وجاءت لقطة المروحية الفاخرة كرد من نيمار على قرار الاتحاد البرازيلي المفاجئ.

يذكر أن النجم الدولي يمتلك أيضا طائرة خاصة، تبلغ قيمتها 13.5 مليون دولار، والتي نشر صورا لها على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق هذا الموسم.

وبدا نيمار بمزاج جيد خلال التدريبات الأولى مع البرازيل في المعسكر، حيث انتشرت صور كثيرة له مع زملائه اللاعبين.

ووقعت البرازيل مع بوليفيا وبيرو وفينزويلا في المجموعة الأولى من البطولة.

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