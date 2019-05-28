بالفيديو : ماذا يحصل بين النائبين سامي فتفت ونقولا صحناوي؟

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- مدريد في بيروت : السبت ١ حزيران .

- فتفت / صحناوي : من سيربح نهائي دوري ابطال اوروبا

كما جرت العادة وككل عام تقيم مؤسسة منى بسترس نشاطاً رياضياً تنقل في خلاله المباراة النهائية لدوري أبطال اوروبا، وهذا العام التقى النائبان نقولا صحناوي وسامي فتفت لرعاية هذا الحدث وعبر فيديو نشراه على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر التنافس بينهما حول الفريق الذي سيربح الكأس.

هذا العام الساحة الكبيرة في مرفأ بيروت خلف الفوروم دي بيروت ستسضيف مجاناً كل محبي كرة القدم حيث ستنقل المباراة النهائية مباشرة على شاشة عملاقة تخول عشاق اللعبة الاستمتاع بمجرياتها بحضور النائبين.

الهدف من هذا الحدث واختيار المكان اعادة وضع المرفأ على خارطة النشاطات البيروتية وتعريف الناس على وجه ايجابي لعاصمتهم.

يمكن للحضور البدء بالتوافد ابتداءً من الثامنة مساءً حيث تبدأ المباراة عند العاشرة الا ربعاً والجدير ذكره ان المواقف والدخول مجانيين.