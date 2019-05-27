المركز الاول والثاني لتلامذة الأنطونية غزير في مباراة WSC في دبي

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فاز لبنان بالمركزين الاول والثاني في الدورة الإقليمية لمباراة WSC التي جرت في دبي وشارك فيها 15 تلميذا وتلميذة من تلامذة مدرسة الراهبات الأنطونيات مار الياس غزير، وتقوم المباراة التي ضمت 787 طالبا من دول عدة على تحديات، نقاشات واختبارات في مواضيع عدة.

وحصد الطلاب اللبنانيون 37 ميدالية ذهبية، 22 ميدالية فضية و6 كؤوس. لم يمثل تلامذة الأنطونية الخمسة عشر مدرستهم فقط، إنما أيضا لبنان، حيث كانوا الفريق اللبناني الوحيد المشارك.

وتأهلوا جميعهم للمشاركة في المباراة العالمية التي ستجري في بكين، الصين في حزيران المقبل والتي ستضم 5000 طالب من العالم، مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها تلامذة الأنطونية غزير في هذا النوع من النشاط ويحصدون أكبر الجوائز.