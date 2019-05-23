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نيمار يغيب عن تدريب سان جيرمان دون إذن!

23
MAY
2019
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غاب البرازيلي نيمار اليوم الخميس عن تدريب فريقه باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، بينما أكد مدربه الألماني توماس توخل أنه لم يعطه الإذن بذلك، عشية المباراة الأخيرة هذا الموسم.

وينفذ نيمار حاليا عقوبة بالإيقاف لثلاث مباريات على خلفية مشادة مع أحد مشجعي رين بعد نهائي مسابقة كأس فرنسا الذي خسره فريقه، ما سيحول بالتالي دون مشاركته في مباراة فريقه ضد مضيفه رينس الجمعة في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري المحلي.

وفي الحصة التدريبية التي أقامها الفريق اليوم، أفاد صحفي فرانس برس أن نيمار، أغلى لاعب في العالم، لم يكن بين زملائه على أرض الملعب.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، فإن نيمار الذي شارك الأربعاء في حفل للنادي، توجه إلى البرازيل للالتحاق بمنتخب بلاده الذي يستعد لخوض بطولة كوبا أمريكا على أرضه والتي تنطلق في 14 يونيو.

وفي حين لم يؤكد النادي ما أوردته الصحيفة، لوحظ أن مواطني نيمار تياغو سيلفا وماركينيوس شاركا في الحصة التدريبية الخميس.

وردا على سؤال عما إذا كان قد أجاز للاعب الغياب، قال توخل في مؤتمر صحفي: "باريس سان جيرمان حرر نيمار؟ (هذا الأمر) لم يحصل من قبلي"، مضيفا "هذا أمر ليس رياضيا، ولا يعود لي اتخاذ القرار بتحريره من عدمه".

روسيا اليوم
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