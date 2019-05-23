جويس عزام.. أول عربية تتسلق أعلى 7 قمم في العالم

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بعد نجاحها في الوصول إلى قمة إفريست، الأعلى في العالم بارتفاع 8848 متر فوق سطح البحر، أصبحت اللبنانية جويس عزام أول امرأة عربية تتسلق أعلى سبع قمم في العالم.

ورحلة جويس لإنجاز مشروع " القمم السبع " الذي يستدعي تسلق قمم القارات السبع في العالم انطلقت قبل سنوات بتدريبات مكثفة في أعالي الجبال اللبنانية، وفي مركز خاص حيث توجد آلات خاصة تحاكي عملية التسلق وظروفها الطبيعية.

ويتضمن تحدي القمم السبع تسلق القمة الجبلية الأعلى في كل قارة وهي سيرو اكونكاغوا في قارة أميركا الجنوبية ودينالي في قارة أميركا الشمالية، وفينسون ماسيف في القارة القطبية الجنوبية وألبروس في قارة أوروبا وكيليمنجارو في قارة أفريقيا وإيفرست في قارة آسيا، وكارستنز بيراميد أو ماونت كوسيوزكو في قارة آسيا.

ويعتبر المشروع من أصعب الإنجازات إذ لم يتمكَّن سوى 51 شخصاً في التاريخ من إنجاز هذا التّحدي.

وتخوض جويس هذه المغامرة ليس حبا برياضة التسلق فحسب، بل يأتي في إطار مشروع لتحفيز وتمكين النساء اللبنانيات والعربيات وحثهن على تحقيق أحلامهن في مختلف المجالات.

وجويس التي تسلقت 27 قمة حول العالم بعثت برسالة تشجيع لكل رياضية لبنانية وعربية، وتطمح حاليا للوصول إلى القطبين الجنوبي والشمالي لتنجز مشروع "إكسبلوررز غراند سلام" لتصبح أول لبنانية وعربية تحقق هذا الإنجاز والمرأة رقم 13 عالميا.