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رونالدو يختار خليفة أليغري في تدريب يوفنتوس

22
MAY
2019
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس رشح مدربه السابق جوزيه مورينيو لتدريب بطل الدوري الإيطالي، خلفا لماسيمليانو أليغري.

وقبل أيام أعلن يوفنتوس رحيل أليغري، بعد 5 مواسم حافلة حقق فيها لقب الدوري المحلي 5 مرات، وكأس إيطاليا 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبية مرتين.

وقالت صحف إيطالية إن رونالدو اقترح اسم مورينيو لتدريب الفريق، بعد أن عملا معا 3 مواسم في ريال مدريد، حيث حققا لقب الدوري الإسباني مرة وكأس ملك إسبانيا مرة، رغم توتر العلاقة بينهما وقت رحيل المدرب البرتغالي عن "سانتياغو بيرنابيو".

وأشارت صحيفة "إلبيانكونيرو" التي تهتم بأخبار يوفنتوس، أن خورخي مينديز وكيل رونالدو أخبر إدارة "السيدة العجوز"، أن نجم الفريق والمدرب الذي لا يعمل حاليا، عليهما إصلاح العلاقة بينهما قبل اتخاذ قرار تعيين مورينيو.

لكن على الجانب الآخر، فإن اقتراح رونالدو بالاعتماد على مورينيو قد يقابل بموجة غضب من قبل جماهير يوفنتوس، حيث سبق للمدرب المخضرم قيادة العدو اللدود للنادي، إنتر ميلانو، لمدة موسمين.

ويعد إنتر التجربة الوحيدة لمورينيو في إيطاليا، حيث قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري مرتين، والكأس المحلية مرة والسوبر المحلية مثلها، فيما كان نجاحه الأكبر الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2010.

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