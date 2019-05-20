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بيل يُهدد ريال مدريد.. لن أرحل وسألعب الغولف!

20
MAY
2019
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يبدو أن الأزمة التي يمر فيها النجم الويلزي غاريث بيل مع ناديه ريال مدريد الإسباني، ستزداد تفاقما في الأيام المقبلة، خصوصا بعد التصريحات المثيرة التي أطلقها الويلزي بعد خسارة الفريق الملكي في الجولة الأخيرة من الليغا.

وأسدل ريال مدريد الستار على موسمه المخيب بسقوط على أرضه أمام ريال بيتيس صفر-2 الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإسباني، في مباراة شهدت جلوس النجم الويلزي على دكة البدلاء.

وكشف فرناندو بورغوس الصحافي الإسباني الشهير عن رسالة غاريث بيل إلى إدارة ناديه بعد المباراة، وقال فيها: "لدي عقد لمدة 3 سنوات هنا، إذا كانوا يريدون منّي عدم اللعب عليهم دفع 17 مليونًا لكل موسم، وإذا كنت مضطرًا للبقاء وللعب أي شيء، حسنًا سألعب الغولف“.

من جهته أثار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المزيد من الشكوك حول مستقبل بيل مع الملكي، وقال عقب نهاية المباراة: "غاريث بيل فاز بالكثير هنا و لن ننسى ما فعله في الماضي لكن أنا المدرب ويجب أن أفكر في المستقبل".

وترجح وسائل الإعلام الإسبانية بأن زيدان سيستبعد غاريث بيل من خططه للموسم المقبل، ووجه له رسالة بذلك من خلال استبعاده من المباريات السابقة.

في المقابل يبدو موقف النجم الويلزي صعبا في إيجاد ناد يتعاقد معه، في ظل حصوله على راتب سنوي يقدر بـ 17 مليون يورو، وهو ما يشكل أزمة لريال مدريد حال عدم نجاحه في بيع اللاعب الويلزي.

إيلاف
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