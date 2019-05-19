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ريال مدريد يختم موسمه بـ"لطمة أخرى"

19
MAY
2019
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أنهى ريال مدريد الإسباني موسمه "المتذبذب" بهزيمة جديدة، في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، عندما سقط على ملعبه بنتيجة 0-2، أمام ريال بيتيس صاحب المركز العاشر.

وتعرض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لهزيمته الثالثة في آخر 4 مواجهات بالدوري، لينهي موسما سيئا جدا "للملكي"، في المركز الثالث، وبفارق 18 نقطة عن برشلونة، قد يتسع إلى 21 نقطة في حال انتصار الأخير، الأحد.

وسجل لبيتيس لاعب الوسط الإسباني لورين في الدقيقة 61، قبل أن يعزز لاعب ريال مدريد السابق، خيسي، النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 75.

ولم يستطع زيدان إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات منذ توليه مهمة التدريب في مارس، حيث انتصر في 5 مواجهات من أصل 10، ليحقق نسبة متدنية بلغت 50 بالمئة.

وعززت النتيجة استياء الجماهير من الموسم "المدريدي" المخيب للآمال، إذ ودع بطل أوروبا جميع البطولات منذ مارس الماضي، مما أجبره لإعادة تعيين مدربه السابق زيدان، على أمل العودة للانتصارات.

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