كاسياس يرفع الراية البيضاء دون انتظار "رأي الطب"

ذكرت وسائل إعلام برتغالية وإسبانية، أن حارس المرمى المخضرم إيكر كاسياس قرر اعتزال كرة القدم نهائيا، بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها مؤخرا.

وأوضحت صحيفة "أوجوجو" البرتغالية أن كاسياس حارس بورتو البرتغالي حاليا "لا يريد غموضا بشأن مستقبله، ولا يريد بالتالي أن ينتظر رأي الأطباء فيما إذا كان قادر على الاستمرار في اللعب".

ومن المتوقع أن يعرض بورتو على "القديس" منصبا إداريا لتعويضه عن عقده، لكن الصحيفة لم تفصح عن ماهية الدور الجديد الذي قد يكلف به كاسياس البالع من العمر 37 عاما.

ونشأ كاسياس في ريال مدريد الإسباني حيث بدأت قصته مع النادي الملكي عام 1990، ثم شق طريقه إلى الفريق الأول عام 1999، ومضى لإحراز كل الألقاب الممكنة وأبرزها دوري أبطال أوروبا 3 مرات والدوري الإسباني 5 مرات، كما أحرز كأس العالم مع منتخب إسبانيا عام 2010 وبطولتي أمم أوروبا 2008 و2012.

وانتقل كاسياس من "سانتياغو بيرنابيو" إلى بورتو عام 2015، وأحرز في صفوفه بطولة الدوري المحلي الموسم الماضي.

وجسّد كاسياس صورة الرياضي صاحب اللياقة البدنية العالية والروح الرياضية المحببة، وهو خاض في العام الماضي مباراته الألف في مسيرته الاحترافية.

وقبل الأزمة القلبية التي باغتته قبل أيام، مدد كاسياس عقده مع بورتو في مارس حتى عام 2020، وتضمن العقد الجديد خيار التمديد لعام إضافي.