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رونالدو يطالب يوفنتوس بالتعاقد مع لاعب مدريدي بالاسم

15
MAY
2019
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طلب مهاجم يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من إدارة النادي التعاقد مع الاعب خط الوسط الإسباني إيسكو، زميله السابق في فريق ريال مدريد.

وقالت صحيفة "Don Balon"، إن رونالدو غير راض عن مستوى لاعبي خط وسط فريق يوفنتوس، لذا طلب التعاقد مع زميله السابق إيسكو.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس على استعداد لدفع 60 مليون يورو، مقابل ضم لاعب خط الوسط الإسباني، بينما يطالب ريال مدريد بمبلغ قدره 80 مليون يورو.

وكان النجم السابق لفريق يوفنتوس، أندريا بيرلو، قد أعرب عن رأيه بأن إيسكو، هو مفتاح الفوز بدوري أبطال أوروبا، بالنسبة للبيانكونيري.

وقال بيرلو في تصريحات لشبكة "Sky Sport Italia"، قبل يومين: "أعتقد بأن الفريق بحاجة إلى إيسكو. مستوى اللعب في إيطاليا مختلف تماما، لكن الفريق يحتاج إلى الفوز بدوري الأبطال. يحتاج النادي للعمل على خط الوسط. يبدو لي أنه في مرحلة ما شعر أليغري بأنه يفتقر إلى الجودة في منتصف ملعبه، لقد اشترى كريستيانو رونالدو، لكنه لم يعرف كيفية إيصال الكرة إليه، لاعبو خط الوسط مهمون جدا. بفضلهم يمكن عبور طريق دوري الأبطال".

ويمتد عقد إيسكو، البالغ من العمر 27 عاما، مع الفريق الملكي لغاية عام 2022، وشارك معه، خلال الموسم الحالي في 36 مباراة بجميع البطولات، وسجل خلالها ستة أهداف، وصنع هدفين.

المصدر: "matchtv.ru"

روسيا اليوم
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