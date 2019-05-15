ريال مدريد يبحث عن فرق جديدة لـ14 لاعبا

يسعى ريال مدريد الإسباني إلى تسريح 14 لاعبا إلى أندية جديدة، قبل إتمام الصفقات الجديدة في الميركاتو الصيفي القادم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن 19 لاعبا فقط تأكد سفرهم إلى الولايات المتحدة في الثامن من يوليو المقبل، للمشاركة في الكأس الدولية للأبطال.

وأضافت أن إدارة الفريق الملكي تواصلت مع 14 لاعبا، لتطلب منهم بدء البحث عن فريق جديد في أفق الانضمام له خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على قرار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وتابعت "وضعية الحارس كيلور نافاس والمهاجم غاريث بيل معروفة ومحسومة.. ثيو هيرنانديز المعار إلى ريال سوسيداد قد لا يعود إلى النادي الملكي".

من بين اللاعبين الذين توقعت "ماركا" مغادرتهم أيضا: خيسوس فاييخو وسيرجيو ريغيلون وداني كيبالوس وماركوس لورينتي، إلى جانب ماتيو كوفاسيتش وجيمس رودريغز ومارتن أوديغارد وأوسكار رودريغز.

وقال المصدر نفسه إن مغادرة إيسكو ليست محسومة، أما لوكاس فاسكيز فلا يزال يواجه "عدم اليقين".